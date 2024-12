CERVETERI - Tutto bene quel che finisce bene si potrebbe dire. Ma la rabbia da parte di chi ogni giorno mette anima e corpo nelle attività di sensibilizzazione e riqualificazione del territorio è tanta. Questa volta è toccato al "Sentiero dei diritti" inaugurato ieri mattina al bosco di Valcanneto e opera dei volontari di Scuolambiente, del Comitato di zona di Valcanneto e soprattutto degli alunni della Don Milani. I cartelloni realizzati dai ragazzi per il progetto sono stati infatti presi di mira dai vandali. «Un atto di vandalismo stupido e insensato - scrivono i promotori del progetto - Uno dei cartelli realizzato dai ragazzi è stato rubato ed è stato sottratto uni dei pali dove doveva essere apposto un altro cartello. Il lavoro fatto dai bambini, dalle insegnanti e dai volontari per educare al rispetto alla civiltà viene insultato. Ma questo - proseguono ancora - ci rende ancora più determinati ad andare avanti nel nostro percorso». E così risistemato quel che si poteva, ieri ragazzi e volontari si sono comunque dati appuntamento per portare a termine il lavoro iniziato e "regalare" al bosco e ai suoi frequentatori il "Sentiero dei diritti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA