LADISPOLI – Dopo tanti proclami, finalmente il cantiere. Gli operai sono entrati in azione per la realizzazione del Palasport di via Federici, nel cortile della scuola dell’Alberghiero. Sarà il secondo a Ladispoli dopo il PalaSorbo di piazza delle Primule. Città Metropolitana di Roma Capitale, come promesso, ha dato il via libera per costruire la struttura. C’è già più della posa della prima pietra. Il cantiere è ben avviato e quando sarà pronto, l’impianto nuovo di zecca aprirà non solo giovani del plesso ma anche delle associazioni sportive per la programmazione di allenamenti e gare ufficiali previste nei campionati di basket, volley e altre discipline. Il progetto esecutivo è stato approvato con una spesa di quasi un milione e 800mila euro. Il palazzetto sportivo sarà omologato, almeno in una prima fase, per competizioni fino alla categoria di Serie C, prevedendo quindi anche un nuovo blocco spogliatoi, l’infermeria, i servizi igienici, il magazzino e un collegamento funzionale coperto largo oltre un metro che permetterà a studenti e giocatori di raggiungere il campo. L’avanzamento dell’opera si può notare anche dal cavalcaferrovia Nove Novembre oltre che dal parcheggio del plesso scolastico che in futuro non verrà più occupato dagli studenti per praticare educazione fisica all’aria aperta. «Prendiamo atto che, nonostante le difficoltà di varia natura – dichiara la dirigente dell’Alberghiero, Loredana Saetta -, i lavori di costruzione della palestra sono stati avviati. Ci auguriamo che per il prossimo anno scolastico gli studenti dell’Istituto alberghiero possano disporre della palestra così indispensabile per l’attività didattica. Ringraziamo Città Metropolitana per l’impegno e la collaborazione». Altro discorso invece l’organizzazione delle varie società che si dovranno accordare con il comune di Ladispoli il pomeriggio ed eventualmente nel week end per le partite ufficiali.

La viabilità fortunatamente non ne sta risentendo più di tanto. Parte dei disagi erano stati già risolti dopo l’estate da Palazzo Falcone con il trasferimento degli alunni delle elementari da via Caltagirone a via Fratelli Bandiera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA