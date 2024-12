SANTA MARINELLA - La giunta ha dato il via libera al piano di programmazione per l'anno 2024, relativo al rifacimento della segnaletica orizzontale. Il progetto, per il quale sono stati stanziati circa 20mila euro, riguarda il rifacimento degli attraversamenti pedonali, degli spazi destinati alle fermate autobus urbane e alla sistemazione dell'intera segnaletica orizzontale su tutta Via Aurelia, da Prato del Mare alla Quartaccia e nel tratto urbano di Santa Severa.

Anche Lungomare Guglielmo Marconi sarà oggetto di intervento. “Abbiamo approvato questo importante progetto - ha dichiarato il Sindaco - che va a programmare tutta una serie di interventi assolutamente necessari per garantire la sicurezza di pedoni e degli automobilisti nel tratto urbano di Santa Marinella e Santa Severa, già molto frequentato e trafficato durante il periodo invernale ed ora, in vista della stagione estiva, siamo pronti ad intervenire attraverso il rifacimento dell’intera segnaletica orizzontale.

Nel frattempo, come già accennato nei giorni scorsi, va avanti il progetto relativo alla nuova illuminazione pubblica, che coprirà l'intero territorio comunale, mentre in breve tempo pianificheremo anche la sistemazione della segnaletica verticale, in alcuni casi obsoleta e della quale c'è bisogno sicuramente di modifiche. Il nostro impegno per una città a misura d'uomo prosegue spedito”.

