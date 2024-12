ALLUMIERE - Ad Allumiere la seconda giornata della Festa d'Autunno Anticipazioni. Ieri si sono susseguite varie attività che sono state partecipate ed apprezzate. ottimo riscontro per la Giornata Ecologica, per l'attività promossa dall'associazione Il Cammino dell’Allume rivolta ai bambini, i due convegni, ma anche la degustazione e il concerto degli Amici della Musica. Oggi pomeriggio alle 16.30 nel cortile del Palazzo Camerale laboratori creativi per bambini a cura del GGP, alle 17 valorizzazione dei prodotti locali e sensibilizzazione della politica Slow Food alla popolazione scolastica. Alle 17.30 Show Cooking con le materie prime tradizionali della cucina allumierasca: questo evento è promosso con lo Slow Food di Civitavecchia. Alle 18 verranno aperte l'area espositiva e l'area dedicata alla produzione e degustazione dei prodotto locali. Alle 18.15 appuntamento con l'associazione Amici della Musica: si svolgerà infatti il concerto del gruppo Ottoni del maestro Francesco Scalone. La serie di eventi di oggi è organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco, l'Università Agraria, l'associazione Il Cammino dell'Allume con il contributo della Regione Lazio e di Arsial. Saranno attivi anche oggi i volontari della Prociv (coordinati da Alfonso Superchi), della polizia di Città Metropolitana, la Polizia locale e i volontari della Cri coordinati da Giulia Bonamici.

