CIVITAVECCHIA – Torna a Civitavecchia, questa volta con 288 migranti a bordo, la Sea Watch 5. La nave della Ong tedesca è attesa nei prossimi giorni. Questa mattina all’alba ha assistito 4 imbarcazioni in difficoltà, traendo in salvo le quasi 300 persone. Tra loro ci sono anche 38 bambini e minori, diversi dei quali non accompagnati.