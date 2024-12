CIVITAVECCHIA – La macchina organizzativa dell’accoglienza anche in questo caso ha funzionato alla perfezione: non si sono infatti registrati problemi, nel primo pomeriggio, durante le operazioni di sbarco dei 50 migranti recuperati la sera del 29 gennaio dalla Sea Watch 5 (battente bandiera tedesca) a largo della Sicilia. A bordo tutti uomini, 24 cittadini del Bangladesh, i 12 del Pakistan, i 9 dell’Egitto, dei quali 3 minori non accompagnati e i 5 della Siria, tra i quali due minori, uno accompagnato e uno non accompagnato. I quattro minori non accompagnati sono stati presi in carico dai Servizi Sociali. Per tutti controlli sanitari da parte di Asl e Croce Rossa. In campo ovviamente Protezione Civile, Capitaneria di Porto, Prefettura, forze dell’ordine e Adsp.

