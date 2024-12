CERVETERI - «Se toccano una, rispondiamo tutte. Perché ci si possa fermare a 106. Non un numero qualsiasi, ma il numero delle donne uccise per mano dell'uomo solamente nel 2023». Cerveteri celebra la giornata contro la violenza sulle donne. Riflettori puntati sui numeri dei femminicidi commessi: 106, come spiegato dal sindaco Elena Gubetti anche durante la trasmissione Question Time condotta da Stefano Pettinari. «Un numero impressionante, che fa venire i brividi. Avete mai provato ad immaginare 106 Donne tutte insieme a quante sono? - domanda il primo cittadino etrusco - Tantissime, troppe, decisamente troppe». E così, per mostrare, visivamente, e lasciare allo stesso tempo un segno tangibile della presenza del territorio etrusco contro la violenza sulle donne, oltre alle iniziative in sala Ruspoli, al Granarone e a Valcanneto, l’appuntamento è alle 19 davanti la scalinata di piazza Santa Maria con un flash mob, «un momento di silenzio e di riflessione, ma anche di rumore: un rumore che possa volare alto, per dire ancora una volta, con fermezza basta alla violenza contro le donne!».

«106 donne, come il numero delle donne uccise, pensando a Giulia Cecchettin, solamente l’ultima donna a perdere la vita in questo 2023, l’ultima di un lungo elenco al quale sembra non esserci fine, una piaga sociale, culturale che macchia di sangue la nostra società – ha aggiunto il sindaco Gubetti – la cittadinanza tutta, uomini e donne, ragazzi e ragazze, persone di ogni età, sono chiamate ad esserci».

