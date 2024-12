SANTA MARINELLA - Proseguono a ritmo serrato i lavori alla scuola Centro. L’edificio scolastico, tra i più vecchi presenti sul territorio comunale, è finalmente oggetto di una grande opera di sistemazione e messa in sicurezza. Ed è proprio la sicurezza al centro dell’operazione di ristrutturazione del vecchio plesso, che a compimento dell’intervento, previsto per la metà del 2025, verrà restituito alla città in perfette condizioni, restaurato e totalmente recuperato e pronto ad accogliere i bambini della scuola dell’infanzie e della scuola primaria. “Non è proprio il caso che si strumentalizzi a meri scopi politici, un’opera così importante per l’intera comunità – dice l’assessore Andrea Amanati - la ristrutturazione del plesso di via della Conciliazione era attesa da molti anni. I lavori della Scuola Centro vanno avanti e non hanno subito alcun rallentamento. Si tratta di un’opera importante, che vede un profondo intervento strutturale, reso possibile grazie ai fondi Pnrr. Voglio però tornare ancora una volta sul fatto che, fin dai primi giorni di scuola, gli alunni sono stati dislocati in altri plessi scolastici della nostra città, in classi confortevoli e attrezzate, con disponibilità di spazi all’aria aperta e mensa laddove previsto. Le famiglie degli alunni della “Centro” che avevano difficoltà nel raggiungere le altre scuole, che distano poco più di due chilometri sono state messe in condizioni di usufruire della navetta scuolabus gratuitamente fino al mese di dicembre, informati fin da subito che al rientro dalle vacanze natalizie, potranno continuare ad usufruire del servizio bus come tutti gli alunni delle altre scuole, pagando la tariffa stabilita”. “L’amministrazione comunale – conclude l’assessore - ha cercato in ogni modo di risolvere il disagio iniziale. Ora però chiediamo la massima disponibilità di tutti nel comprendere che la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e degli operatori scolastici viene prima di tutto e i lavori nella scuola Centro erano necessari e irrimandabili”.

