I carabinieri scoprono un finto medico. I militari della Stazione di Capodimonte, al termine di accurate e mirate indagini, hanno denunciato un 22enne originario di Valentano, reo di avere simulato di essere un medico in servizio presso la guardia medica.

Le indagini sono partite da alcune segnalazioni. Effettuate le prime verifiche, i carabinieri hanno riscontrato alcune anomalie e appurato la presenza di illeciti. Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura di Viterbo, hanno portato all’individuazione del giovane, che è stato poi denunciato per abusivo esercizio di una professione, in quanto avrebbe simulato di essere un medico in servizio presso la guardia medica dell’Asl di Valentano.

Il ragazzo, sprovvisto della qualifica di dottore in medicina, in un periodo compreso tra gennaio 2023 e febbraio 2024, avrebbe svolto visite mediche ambulatoriali e domiciliari, praticato iniezioni e altre terapie e prestazioni riservate esclusivamente a personale medico sanitario. Tali attività mediche sono state eseguite nei confronti di pazienti all’oscuro della mancanza, da parte del giovane, dei necessari requisiti di legge.

I pazienti del falso medico erano quindi ignari del potenziale pericolo a cui si esponevano, affidandosi alle cure del giovane. Le indagini dei militari hanno permesso altresì di accertare che il 22enne avrebbe sempre agito in presenza, e con il consenso, di tre “veri” medici, del medesimo servizio di guardia medica.

Pur essendo perfettamente a conoscenza che il ragazzo non fosse un medico o uno studente di medicina, né che fosse tantomeno in possesso di specifiche abilitazioni, avrebbero permesso e acconsentito affinché potesse praticare prestazioni riservate esclusivamente a personale medico, ragion per cui i tre medici sono stati anche essi denunciati a piede libero per il concorso nel reato.