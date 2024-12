S. MARINELLA - Si sono conclusi i festeggiamenti per il 75° anniversario della fondazione del Comune di Santa Marinella. Dopo gli appuntamenti di ieri mattina in Municipio e al Parco Cuffaro, nel pomeriggio si è svolto un importante torneo di tennis presso lo Sporting Club, promosso dalla società Aureliano Tennis di Santa Marinella e la presentazione del libro La quarta Luna di Fabio Angeloni in una affollata biblioteca comunale. Alle 18 il Sindaco Pietro Tidei, in compagnia degli ex Sindaci Alfio Vergati e Antonietta Urbani, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e le associazioni di volontariato, ha presenziato alla Santa Messa nella Chiesa di Santa Marina, celebrata dal Parroco Don Salvatore.

A conclusione della celebrazione liturgica, accompagnato dal Principe Carlo Odescalchi, è stata scoperta la targa marmorea donata da Settimio Guredda, in memoria di Baldassarre Odescalchi, fondatore della Città Moderna allorquando, il 12 gennaio del 1887, acquistò dall'ex Istituto Santo Spirito, la tenuta di Santa Marinella dando vita di fatto, a quella che oggi è la nostra città. “Siamo estremamente felici e orgogliosi di questa bellissima giornata di eventi per celebrare il 75° compleanno di Santa Marinella - ha dichiarato il Sindaco Tidei - una città giovane, ma che vanta una storia importante, fatta di uomini ed eventi che hanno caratterizzato il nostro passato. Sta a noi, oggi, pensare al presente e al futuro, lavorando con impegno e serietà per consegnare alle nuove generazioni una città moderna, efficiente e solidale. Non potevamo non ricordare oggi la figura di Baldassarre Odescalchi, il fondatore della Città di Santa Marinella in quel lontano gennaio del 1887. A lui va la nostra riconoscenza per aver dato vita, di fatto, alla nostra comunità. Ringrazio tutti gli intervenuti, gli ex Sindaci Vergati e Urbani, il Presidente del Consiglio Comunale Minghella, i miei assessori e consiglieri presenti e tutte le autorità militari e civili intervenute quest'oggi a margine dei molti eventi che hanno caratterizzato la giornata”. Gli appuntamenti proseguiranno oggi in piazza Trieste con l'esibizione della Banda Musicale Uniti per la Musica.

