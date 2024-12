Disagi questa mattina sulla linea ferroviaria Fl3 tra Viterbo e Capranica a causa di un incidente: un treno si è scontrato con un furgoncino.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8,20 e ha coinvolto un treno passeggeri che ha urtato il rimorchio di un furgoncino “fermo – come riferisce Trenitalia – all’interno di un passaggio a livello regolarmente chiuso”. Il fatto è avvenuto nel territorio comunale di Capranica, lungo la strada provinciale 493 Vico Matrino.

Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. Sul posto oltre al personale medico del 118, sono giunti i carabinieri e i tecnici di Rete ferroviaria italiana per mettere in sicurezza l'area e riattivare il normale traffico ferroviario. La circolazione è stata sospesa fino a alle 10,40, con ritardi fino a 20 minuti e limitazioni di percorso per i treni regionali.