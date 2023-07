Incidente oggi intorno a mezzogiorno lungo il raccordo tra le uscite di Vetralla e Viterbo sud in direzione Viterbo.

Per cause ancora in corso d’accertamento due vetture si sono scontrate. Una si è ribaltata ed è finita su un fianco. I due conducenti, una donna e un uomo di 42 anni residente a Capodimonte, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati entrambi in ospedale.

Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco per aiutare nei soccorsi e per mettere in sicurezza una delle due auto alimentata a Gpl.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per tuttta la durata delle operazioni di soccorso e il traffico deviato su

viabilità alternativa.