Uno scontro violentissimo tanto da scaraventare le due auto a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

E’ di cinque feriti, tutti più o meno gravi, il bilancio dello scontro frontale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada della Commenda nel territorio comunale di Montefiascone. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 all’altezza del ristorante che porta il nome della strada.

Per cause ancora in corso d’accertamento una Citroen Picasso e una Qashqai si sono scontrate. L’impatto è stato così violento che una si è ribaltata ed è finita su un lato fuori strada mentre l’altra è contro un muro.

Feriti in maniera seria tutti gli occupanti delle vetture (uno su un’auto e quattro sull’altra). Per estrarre alcuni, rimasti incastrati tra le lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Soccorsi dai sanitari del 118 sono apparsi tutti gravi.

Uno, in particolare, le cui condizioni sono sembrate più serie degli altri, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma.

Gli altri sono stati ricoverati negli ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montefiascone per i rilievi del caso. Pare che l’uomo che viaggiava da solo fosse un musicista che stava andando da fare una serata. La viabilità ha subito fo