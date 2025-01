Tragico incidente oggi pomeriggio a Caprarola: due auto si sono scontrate frontalmente ed è morta una donna. È accaduto intorno alle 15,30 lungo la strada Caprolatta in località Paradisa. L’urto tra le due auto, condotte da due donne, è stato molto violento e per Maria Luisa Incanti, 63enne del posto, non c’è stato nulla da fare.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita gravemente anche la donna alla guida dell’altra automobile, una 70enne, che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Belcolle.

Sul posto sono interventi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire ladinamica.

La notizia della morte di Maria Luisa Incanti ha lasciato sotto choc la comunità di Caprarola dove la donna era molto conosciuta e stimata. Faceva parte del coro parrocchiale. Numerose le attestazioni di cordoglio e i messaggi alla famiglia. Poche ore prima dell’incidente era stata in palestra come ricorda un’amica che era con lei, incredula della tragedia che ora piange la sua scomparsa. Maria Luisa Incanti lascia un marito e una figlia.