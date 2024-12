LADISPOLI – Dopo giorni di ricerche la lieta notizia: “Matteo Amoroso” è stato ritrovato. L’annuncio è arrivato poco fa dai suoi familiari direttamente sui canali social. L’uomo, che soffre di demenza senile, si era allontanato dalla città e non si avevano più notizie di lui da martedì 17 dicembre. Arrivano anche le parole del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando: «Eravamo tutti in apprensione per questa vicenda, ma, fortunatamente, il nostro concittadino Matteo Amoroso è stato ritrovato. Sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute ma pare che nel complesso stia discretamente bene».