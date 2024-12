ALLUMIERE - "Scomparsi, una realtà sconosciuta...Che fare?". Questo il titolo dell' interessante convegno che si svolgerà oggi, a partire dalle 17.30, nella bellissima Sala Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere. L'incontro sarà trasmesso in diretta Fb da Piero Monaldi (Dudu) sulla sua pagina e in quella del gruppo So de la Lumiera.

Questo importante e imperdibile evento è patrocinato dal Comune di Allumiere e dall'associazione "Penelope Italia". L'incontro è promosso in occasione della "Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse" ed è organizzato dall'associazione "Centro Studi Cosmogonici" in collaborazione con l'associazione "Fidapa" di Tolfa. L'obiettivo che si sono posti gli organizzatori dell'evento è quello di informare e riflettere sulla scomparsa delle persone, situazione dolorosa quanto, purtroppo, attuale come testimoniano i più recenti fatti di cronaca.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, dottor Luigi Landi, interverranno sull'argomento due stimati ed esperti professionisti: l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli (esperto in indagini difensive e criminologia) e il dottor Edoardo Genovese (psicologo per la riabilitazione, criminologo, grafologo forense, ufficiale dell arma dei carabinieri in congedo). Il dottor Genovesi collabora anche con il noto programma di RAI 3: "Chi l'ha visto ?": nel programma proprio lui segue 2 casi.

Entrambi i relatori fanno parte dell'associazione "Penelope" (sedi della Sardegna e del Lazio) e porteranno la loro professionalità in collina, nell'ambito di questo importante meeting moderato dal dottor Maurizio Antonio De Pascalis, presidente aggiunto del "Centro Studi Cosmogonici" e socio della "Templar Accademy". L'associazione Penelope è nata nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce.

"Dalla necessità di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico, nasce l’Associazione Penelope - si legge nel sito dell'associazione Penelope - sostegno che si traduce in assistenze di tipo legale, Governo" per le persone scomparse, facente parte del Ministero dell’Interno, figura unica nel suo genere in Europa perché presente unicamente negli organi governativi italiani.

Dopo l'evento seguirà la cena presso il "Paddock" con i relatori.

