CERVETERI – Incidente grave avvenuto questo pomeriggio in via del Sasso, area periferica. Due le persone coinvolte a bordo di un’Audi che si è ribaltata senza impattare con nessun altro veicolo. Ad avere la peggio il passeggero, un 40enne, che è stato trasportato in ambulanza al San Camillo in gravi condizioni. Il conducente, 30enne, invece è uscito illeso dall’abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerenova, il personale del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gestire il traffico. Si indaga sulla dinamica. L’auto è uscita fuori strada e forse dopo aver preso una cunetta si è capovolta. Tanti incidenti in queste settimane a Cerveteri, sia in centro che nelle frazioni distaccate.