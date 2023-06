CIVITAVECCHIA – Carabinieri al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato su viale della Vittoria, a pochi metri dal largo Galli. Si cerca di capire innanzitutto la velocità delle due vetture coinvolte, la Smart che si stava immettendo da una delle vie che conducono al Pirgo e la Nissan che invece viaggiava sulla strada principale, in direzione Santa Marinella. E soprattutto si vuole fare chiarezza sulle condizioni dei cinque ventenni, in particolare dei due che erano alla guida delle utilitarie. Sono stati sottoposti infatti a test per verificare il tasso alcolemico e quello per capire se avessero assunto o meno stupefacenti. Intanto dalle prime ricostruzioni emergerebbe come, ad esempio, nella Smart vi fossero tre persone e non le due per le quali la piccola city car è omologata. Al vaglio anche le patenti dei due ragazzi alla guida.

Nel frattempo i medici del Gemelli hanno sciolto la prognosi per il ragazzo trasferito in eliambulanza: non è in pericolo di vita, anche se ne avrà per diverso tempo. Anche l’altro, trasferito in codice rosso al San Paolo, starebbe migliorando. Fratture e ferite infine per gli altri tre.