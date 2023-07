CERVETERI – E sulla costa invece la rivolta esplode per i parcheggi a pagamento. Una sorpresa non proprio accolta bene nel fine settimana da residenti e villeggianti che hanno dovuto pagare 3 euro per lasciare la loro auto prima di raggiungere gli stabilimenti balneari. Un caos perché numerosi turisti si sono rifiutati. Animi molto accesi. Il comune cerveterano nei mesi scorsi aveva pubblicato un avviso e una società privata si è aggiudicata la gara per poter procedere con i posti tariffati ogni week end di luglio e tutti i giorni ad agosto fino al 21. Un servizio comunque partito anche in netto ritardo. Tanti vacanzieri non si sono avvicinati proprio all’ampio piazzale di Campo di Mare parcheggiando nelle stradine e occupando di fatto i posti ai residenti infuriati per questo. Multe non ne sono state elevate dalla Polizia locale e a questo punto viene da chiedersi se possono sanzionare chi non si adegua in un’area gestita da privati. Il consigliere comunale di opposizione, Luca Piergentili, si è accodato alle polemiche esortando persino i cittadini a chiamare le forze dell’ordine per appurare la regolarità del servizio. Si prevede un prossimo fine settimana di fuoco e non solo per il caldo.

