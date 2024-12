BOMARZO - «Cara Rosanna, l’associazione Valori Bomarzo è stata la tua associazione da sempre. Per 10 edizioni del concorso “Poeta anch’io” hai costantemente offerto, senza mai risparmiarti, il tuo grande contributo di giurato, consigliere e soprattutto ci hai aiutato a crescere e a credere in una manifestazione che oggi è diventata a carattere internazionale». Così, in una nota, l’associazione Valori Bomarzo ricorda Rosanna De Marchi, la scrittrice deceduta mercoledì scorso dopo un’operazione al cuore e un post intervento particolarmente gravoso. «La tua associazione Valori ti ricorda soprattutto per il sorriso e la spensierata allegria capace di affrontare situazioni per noi inestricabili. Una promessa e un impegno che da oggi terremo sempre come punto di riferimento sarà di averti ancora tra noi e ricordare quanto affetto e meraviglia mettevi nel leggere le centinaia di poesie che arrivavano da ogni parte del mondo e da ogni fascia d’età dando ad ognuna la tua puntuale e accalorata interpretazione.

Questo ci aiuterà a portare avanti un progetto a cui hai sempre tenuto tanto. Sicuramente ci mancherai ma come si dice da noi, “Chi ha conosciuto ’sto paese resterà per sempre bomarzese”. Ti vogliamo bene», conclude la nota dell’associazione. I funerali della poetessa si svolgeranno domani pomeriggio alle 14,30 nella chiesa del Sacro Cuore, al quartiere Pilastro.

