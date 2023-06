ORTE - Al via da oggi una settimana di eventi per celebrare Sant’Antonio, protettore del borgo di Orte Scalo.

Il comitato classe 1982, deputato quest’anno all’organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo, ha stilato un programma pieno di appuntamenti, che proseguiranno per un’intera settimana con mostre, giochi, tornei sportivi, spettacoli di vario genere e, naturalmente, cerimonie religiose, fino al tradizionale spettacolo pirotecnico conclusivo del 13 giugno. Sul palco di piazza Giovanni XXIII, di fronte alla stazione ferroviaria, si alterneranno artisti per tutta la settimana. Tra loro Paolo Belli, in concerto sabato sera, e l’attrice Emanuela Aureli, protagonista della serata conclusiva del 13 giugno. Nella stessa piazza sarà allestito anche lo stand gastronomico del comitato classe 1983, organizzatore della festa del prossimo anno. Tra gli appuntamenti degni di nota, domani alle 18 la cerimonia d’intitolazione del parco Paradiso a Roberto Pastura, il militare ucciso dal cancro a soli 34 anni e riconosciuto “vittima del dovere”.