TOLFA - Malcontento fra i residenti di Santa Severa nord. Alcuni cittadini che risiedono nella frazione del comune di Tolfa lamentano "la poca attenzione dell'amministrazione comunale per questa area di Santa Severa nord. In tanti fanno notare che "non viene curata la pulizia; non vengono effettuati gli interventi di sistemazione delle strade e degli spazi pubblici; non ci sono servizi, non vengono organizzati cartelloni di eventi come su al paese". Qualcuno in uno dei gruppi Fb del Secondo Battaglione ha protestato per la mancanza nella frazione, ma che invece è su al paese. "Mi sono recato a Tolfa, che trovo sempre ben curata e poi mi sono imbattuto nel distributore automatico di acqua fresca gratis". La domanda che di pone questo cittadino, come tanti altri è: "come mai tanta disparità? Siamo cittadini di serie B? Le tasse le paghiamo come i residenti del paese. Se diamo fastidio potremmo pensare di passare sotto il comune di Santa Marinella, chissà se qualcosa ci cambia". Tra i problemi di cui lamentano i residenti c'è "la mancanza della fibra ottica per tutti", ma si chiede anche che "vengano ripristinare le piante messe nel giardino e lasciate seccare; che vengano tappate le buche; che vengano installati i dissuasori di velocità; che venganp asfaltate tutte le strade e non solo quelle degli amici di amici".