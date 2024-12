Domani e domenica saranno in vendita i biglietti delle sedie per assistere al Trasporto di Santa Rosa per i soli residenti del comune di Viterbo. La vendita avverrà presso il Museo dei Portici di Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito 14 con orario continuato dalle 10 alle 18,45. Il portone del cortile sarà aperto dalle 7 e sarà attivo il servizio eliminacode. Per i residenti del comune di Viterbo saranno a disposizione 200 biglietti. Il costo di ogni singolo ticket è di euro 28 + 4 euro di prevendita. Un residente potrà acquistare al massimo 4 biglietti per cittadini residenti, esibendo copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità che attesti la residenza di ogni singolo destinatario del biglietto. Le sedie saranno collocate esclusivamente a piazza del Plebiscito. Da lunedì 26 agosto, la vendita sarà aperta a tutti, esclusivamente sul circuito online eventi.archeoares.it. Per tutti vale l’obbligo, la sera del 3 settembre, al momento di accedere al posto prenotato, di presentare un documento di identità insieme al biglietto. Sono sold out, invece, i biglietti per le categorie fragili eccetto quelli riservati alle persone con disabilità motoria in carrozzina, le cui pedane sono collocate a piazza del Plebiscito, piazza Verdi e Porta Romana. La vendita per i posti sulle pedane resterà aperta fino al prossimo 2 settembre presso il Museo dei Portici, e comunque fino a esaurimento posti (informazione che verrà tempestivamente comunicata attraverso i canali istituzionali del Comune di Viterbo). Il biglietto al momento dell’acquisto potrà essere ritirato anche dall’accompagnatore. Per eventuali informazioni in merito alla residua disponibilità dei posti in pedana rivolgersi ai seguenti contatti: 389 4746204 – museodeiportici@archeoares.com. Per assistenza acquisto in loco: 389 4746204 – museodeiportici@archeoares.com. Per assistenza tecnica acquisto online: 351 2428135 – support@archeoares.com.