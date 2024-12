SANTA MARINELLA – Nei giorni scorsi l’assessore alla viabilità, Andrea Amanati, aveva annunciato il posizionamento di nuove telecamere Targa System, che avranno il compito di individuare le auto che non hanno fatto la revisione, che sono ricercate per reati commessi nel territorio o che non hanno l’assicurazione. L’assessore, aveva specificato che non appartengono alla classe “photored” e cioè che non sono abilitate a fare le multe per eccesso di velocità o perché si passa con il rosso. Nonostante le rassicurazioni, sui social, ne è nata una lunga polemica, che ha coinvolto, oltre ai residenti, anche lo stesso Amanati che pazientemente ha risposto a tutti. In particolare, le proteste sono nate per la collocazione di un Targa System nei pressi del semaforo del quartiere Valdambrini. “A noi interessa sapere se è una telecamera per fare le multe – scrive una signora non informata – è stata installata ieri e non segnalata da un comunicato. Più che raccogliere soldi e fare cassa con i photored, mettetevi seriamente a tavolino e tarate la durata di quel semaforo eterno, che crea file chilometriche nelle ore di punta. Valdambrini, Colfiorito ed Elcetina, sono fatti anche di persone che la mattina vanno a lavorare. Perdere venti minuti in quel semaforo è vergognoso. Al danno anche la beffa della telecamera”. “Tanto per capire – scrive Patrizia - ma le forze dell'ordine hanno un sistema di monitoraggio h 24 di queste telecamere? E quindi, ad esempio, se la macchina è rubata sono in grado di fermarla acciuffando il ladro? Se una donna viene picchiata in prossimità di questa telecamera le forze dell'ordine intervengono immediatamente prevenendo l'ennesimo femminicidio? Perché se è così ben venga la fotocamera, ma se le immagini vengono guardate a cose fatte è uno spreco di denaro pubblico”. Ma c’è anche chi condivide questa scelta. “Anche se non si tratta di un impianto che fa le multe se si passa con il rosso – commenta il signor Zuny - concordo assolutamente che è necessario installare il countdown a tutti i semafori, stiamo infatti aspettando che la normativa in vigore venga revisionata”. Sulla questione interviene anche l’assessore. “Si tratta di un impianto targa System, ossia videosorveglianza intelligente – spiega Amanati - questo impianto, oltre ad avere un'ottima qualità in risoluzione e visori notturni, rileva le targhe dei veicoli in transito, rileva se il veicolo è assicurato o meno, e soprattutto se è rubato. Non è un photored o altro, non è un autovelox, non rileva contravvenzioni. Questo impianto, così come ne stiamo installando altri, è per il controllo della viabilità, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Spero sia chiaro a tutti”.

