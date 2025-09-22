S. MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei ha presentato denuncia querela presso la Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia nei confronti del consigliere Roberto Angeletti e di sua sorella Sandra Angeletti, accusandoli di diffamazione aggravata a mezzo social network. «Tidei, già parte offesa in altri procedimenti penali che vedono Angeletti imputato, ha depositato un atto in cui denuncia una grave opera diffamatoria perpetrata su Facebook – si legge nel comunicato del sindaco - secondo quanto riportato nell'atto, la vicenda si è originata a seguito di una sentenza del gup che lo scorso 11 settembre, chiudendo definitivamente il caso dell’auto blu, ha pronunciato un non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di Tidei. Nel post, Angeletti, ha usato parole ritenute gravemente lesive dell'onore e del decoro di Tidei».