SANTA MARINELLA – Riunione con i cittadini giovedì scorso su via Valdambrini insieme al sindaco Pietro Tidei con l"assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati. Alla riunione, convocata da sindaco e assessore, hanno partecipato i rappresentanti di Acea Ato 2, dell’impresa Cebat spa numerosi residenti e i titolari di attività commerciali. Presente per l’amministrazione comunale anche la consigliera Caterina Frezza.

Il sindaco Tidei ha introdotto la riunione sottolineando l’urgenza e la necessità di eseguire i lavori di potenziamento e ammodernamento della rete idrica in via Valdambrini, che interesseranno anche via Colfiorito, via Elcetina, fino al serbatoio di Belvedere dove saranno installati apparecchi di controllo della portata e della pressione.

“Abbiamo voluto convocare un’assemblea aperta a tutti per illustrare questa opera e porre l’attenzione sulle modifiche alla viabilità durante i lavori, che partiranno a febbraio", ha sottolineato il sindaco evidenziando la necessità di tenere costantemente informati non solo gli abitanti della zona, seguendo con una adeguata informativa i vari stadi dei lavori passo dopo passo in modo da minimizzare i disagi che sia la circolazione che le attività commerciali.

Sindaco e assessore hanno chiesto alla stesso tempo la massima collaborazione nel rispettare la viabilità temporanea affinché tutto prosegua senza ulteriori disagi e termini nei tempi previsti.

L’assessore Amanati ha illustrato il cronoprogramma e le modifiche che si apporteranno alla viabilità.

“D’intesa con Acea e Cebat - ha spiegato Amanati - si è deciso di programmare le chiusure al traffico v optando per l’apertura del cantiere in tre turni da otto ore e sfruttando quindi l’intero giorno".

In questo modo i lavori avranno una durata complessiva di due mesi e mezzo a fronte dei sei mesi paventati.

La viabilità sarà modificata con il procedere del cantiere deviando la circolazione su via dei Fiori.

I primi interventi interesseranno il tratto di via dei Fiori fino alla rotatoria del centro commerciale. Al termine tutte le strade verranno riasfaltate e verranno bonificate quelle dissestate dalle radici delle alberature.

