S. MARINELLA – Torna alla carica la presidente del Comitato per il diritto alla Casa, Stefania Abbatiello, che chiede al sindaco che tenga fede all’impegno di consegnare gli alloggi popolari realizzati in via Elcetina e non ancora consegnati e che si impegni per trovare i fondi alla Regione Lazio per sistemare gli ultimi 46 appartamenti che consentirebbero ad altrettanti cittadini privi di un tetto sopra la testa di avere una abitazione. Dice infatti la Abbatiello. “Faccio presente che ad oggi, gli altri alloggi popolari non sono stati consegnati. Inoltre, i residenti delle case popolari di via Elcetina sono ancora privi di cabina elettrica e quindi della pubblica illuminazione, dell’asfaltatura dei piazzali e delle strade interne e anche dei cancelli di entrata. Visto che, sia questa amministrazione che l’Ater, fanno finta di non sentire i nostri appelli, ora il comitato cittadino farà sentire le sue ragioni agli enti preposti quali la Asl, perché ad oggi, i residenti, stanno vivendo in un cantiere. C’è anche un problema di sicurezza personale, perché non hanno ancora asfaltato le strade e qualora qualcuno dovesse cadere e farsi male la responsabilità ricadrebbe su chi era titolato ad effettuare l’asfaltatura, infatti di sera, senza illuminazione, non si può camminare ed essendo anche privi dei cancelli, un malintenzionato potrebbe entrare liberamente”.