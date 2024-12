CANINO - Cuccioli di cane intrappolati in una buca e salvati dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale. L’intervento è di questa mattina ed è stato effettuato in località Vallone, sulla Castrense 312, nel tratto urbano. E’ qui che una cagnolina, che da tempo girava nella zona, è stata presa in carico dalla polizia locale. Poco dopo, tuttavia, gli agenti della locale si sono accorti che la cagnolina non era sola, ma i suoi tre piccoli erano in una cavità a ridosso della strada che diventava all'interno un vero e proprio pozzo, profondo circa tre metri. Immediatamente è stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Gradoli. I vigili del fuoco hanno quindi scavato la zona, recuperando i cuccioli in una zona verde a margine della strada Castrense 312.

