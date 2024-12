CERVETERI - Scatta l'ora "X" per la 61esima Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Si parte domani con una novità: location della manifestazione sarà piazza aldo Moro. Tra degustazioni di vini, saranno presenti oltre 120 diverse etichette, prodotti alimentari a chilometro zero e momenti di intrattenimento musicale che spazieranno dal jazz al pop fino al cantautorato italiano. «Tra musica, spettacoli, tradizioni e ovviamente la promozione dei prodotti per eccellenza di Cerveteri, ovvero il vino e l’uva, la Sagra è certamente l’evento più atteso non soltanto dalla nostra città ma dall’intero territorio – ha detto l'assessore alle Politiche agricole, Riccardo Ferri - rappresenta l’occasione più bella per le eccellenze del nostro territorio. Non mancheranno all’interno del centro storico tutti gli appuntamenti tipici di questa manifestazione, come la gara della pigiatura, la sfilata dei carri allegorici, la Fontana del Mascherone che come consuetudine "butterà vino" e i tanti spettacoli che da sempre accompagnano la manifestazione. Con l’occasione, ringrazio la delegata Catia Minghi, sommelier e freelance professionista dell’associazione Momenti Divini, e tutti gli imprenditori del territorio che anche quest’anno, riconoscendo in questa festa una grande occasione di promozione del prodotto, hanno scelto Cerveteri». «Altra novità di quest’anno – ha aggiunto l’assessore – è la presenza dello stand dei marchi De.C.O.dove saranno esposti e sarà possibile assaggiare e conoscere i prodotti insigniti del riconoscimento della commissione comunale ai prodotti agroalimentari d’eccellenza di Cerveteri. Da quando nel nostro Comune abbiamo dato vita al riconoscimento De.C.O., sono già diversi i prodotti insigniti dal riconoscimento, ultimi in ordini temporale il filone al mosto d'uva, le ciambelline e il miele millefiori. Gli ingredienti per una quattro giorni straordinaria ci sono tutti: il mio invito per le famiglie, per i concittadini, per turisti e villeggianti, è quello di venire a Cerveteri e conoscere le eccellenze della nostra città».

