LADISPOLI – Conto alla rovescia per la Sagra del Carciofo e viabilità stravolta dall’11 al 13 aprile. L’amministrazione comunale ha resto noto tutti i cambiamenti per consentire lo svolgimento della 72° fiera nazionale. Dalle 5 di oggi fino alla stessa ora del 15 aprile sull’intera area di piazza della Vittoria e di piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali via Moretti e via Cantoni è interdetta la circolazione, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo con obbligo di rimozione. Sempre nello stesso periodo vietata la sosta sull'intero parcheggio in via Firenze e circoscritto da un lato da via Flavia e dall'altro dal Fosso Vaccina. Nell’ordinanza si legge che da venerdì alle 5 fino all’11 aprile sempre alla stessa ora è proibito «il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione» su via Ancona, via Odescalchi, viale Italia. Interdetta la circolazione su via Fiume nel tratto compreso tra via Genova e via Venezia. Stessa sorte per via Trieste tra via Fiume e via Duca Degli Abruzzi. Non si potrà parcheggiare nemmeno in via Venezia nella zona tra via Fiume e via Odescalchi, in via Trento tra via Odescalchi e via Duca degli Abruzzi. Analogo provvedimento a largo delle Capitaneria di Porto, tra via Lazio e via Regina Margherita, nella “Piazza dei Sapori”, in via Amalfi (lato ferrovia). Istituito l'obbligo di svolta a sinistra verso largo Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da via Duca degli Abruzzi, su via Flavia nel tratto compreso tra via Odescalchi e via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati. Istituito l'obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su via Flavia altezza ponte Landi. Limitazioni anche per i pendolari del trasporto pubblico. Dalle 07 dell’ 11 aprile fino alle 5 del 14 l'area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei bus Cotral.

