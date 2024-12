LADISPOLI – Degustazioni, tradizioni, divertimento e poi la comicità di Marco Marzocca scelto come ospite per la 71° edizione della Sagra del Carciofo. È stato definito il palinsesto della fiera nazionale che si svolgerà dal 12 al 14 aprile prossimo. Già nel weekend precedente però antipasto con “Aspettando la Sagra”, con giornate dedicate agli agricoltori locali e ai piatti rappresentativi del territorio. Tornando alla festa più attesa dell’anno, venerdì 12 sul palco di Piazza Rossellini si alterneranno associazioni e band locali, per arrivare poi alla sera con l’orchestra live “Califano latino”. Una

manifestazione dedicata al cantautore romano Franco Califano. L’orchestra di 11 elementi, capitanata dal musicista Valter Paiola, proporrà i più grandi successi di Califano in chiave latino americana. Sabato 13, dopo i saluti istituzionali e gli spazi dedicati alle band locali, Leo Gassman, figlio d’arte, cantante e attore, noto al grande pubblico anche per la sua ultima performance nel film dedicato proprio a Califano, si esibirà in un concerto live. «Domenica 14 aprile – anticipa l’assessore a Turismo e Spettacolo, Marco Porro - il palco sarà destinato alle realtà locali e verranno premiate le famose sculture di carciofi dei nostri agricoltori e, dopo un pomeriggio di buona musica, siamo pronti a ridere insieme con l’intramontabile Marco Marzocca. L’esibizione del comico precederà il meraviglioso spettacolo pirotecnico che chiuderà ufficialmente la Sagra». Nel frattempo – informa Palazzo Falcone - sono pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie definitive degli operatori ammessi alla manifestazione, con indicazione del numero di posteggio assegnato, dei relativi metri quadri e degli importi dovuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA