FIUMICINO - Le ruote dei treni sono consumate e per una settimana, fino al 22 luglio, raggiungere l’aeroporto di Fiumicino da Roma – e viceversa – sarà un inferno. Infatti, come si legge sul sito di Trenitalia, si stanno svolgendo dei controlli approfondite sui treni che percorrono la FL1, molti dei quali sono nuovi, “a seguito di un consumo anomalo dei bordini delle ruote, le cui cause sono in corso di un accertamento congiunto da parte di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, quanto più rapido possibile, tale da attivare subito ogni necessario intervento”.

“Le due società del Gruppo Fs si sono comunque già attivate per mettere in atto alcuni accorgimenti tecnici utili a ridurre tale consumo. L’inevitabile rimodulazione dell’offerta sarà tale da ridurre l’impatto sulla clientela e sarà funzionale ad assicurare una circolazione ferroviaria affidabile ed efficiente. Al fine di limitare gli impatti sui viaggiatori, Trenitalia ha disposto, per alcune tratte, il servizio sostitutivo con bus“, si legge ancora sul sito di Trenitalia.

Dunque, fino a sabato diverse corse da e per l’aeroporto internazionale saranno soppresse o cancellate a causa del ridotto numero di treni. E se il Leonardo Express continua a viaggiare tra la stazione di Roma Termini e quella del “Da Vinci”, non va meglio per chi lavora a ridosso delle stazioni “minori”, come Fiera di Roma, Villa Bonelli o Magliana. Solo nella giornata di ieri per oltre un’ora i treni non sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino – a esclusione del diretto con Termini appunto – creando accalcamenti sui treni e lungo i binari delle stazioni di Parco Leonardo e Fiera di Roma e Roma Tuscolana e Roma Ostiense.

I disagi, comunque, non riguardano solo la FL1 che unisce Orte a Fiumicino. ma anche la Roma – Tivoli – Avezzano; Roma – Cesano – Viterbo; Roma – Albano/Frascati/Velletri; Roma Civitavecchia Grosseto; Roma – Cassino; Roma Formia – Napoli; Roma – Nettuno; Viterbo – Orte; Roma – Vigna Clara. Sul portale Infomobilità la lista dei treni soppressi.