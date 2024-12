FIUMICINO - Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 23 del 15 maggio 2024 sulla disciplina delle attività rumorose temporanee a tutela della tranquillità e del riposo ed in particolare l’articolo 8.

È stata rilevata l’opportunità di modificare il citato articolo stabilendo che l’utilizzo degli apparati di riproduzione possano essere utilizzati soltanto nel rispetto dei limiti sonori previsti dalla normativa di riferimento, tali da non disturbare il vicinato. Pertanto dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi. Su tutto il territorio comunale è vietato l’impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

«Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e soprattutto nel periodo estivo, dell’aumento esponenziale della popolazione nel territorio comunale, abbiamo ritenuto opportuno rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative - ha sottolineato il comandante di Polizia locale, Daniela Carola.

«Per questo - ha concluso la comandante - abbiamo equiparato la Domenica agli altri giorni settimanali, dando la possibilità di svolgere le attività rumorose temporanee, durante le fasce orarie consentite».

Inizialmente l’odinanza firmata dal sindaco Baccini il 15 maggio scorso, prevedeva una serie di divieti per disciplinare le attività rumorose temporanee. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti di Fiumicino. Ora le modifiche arrivano per trovare un equilibrio e venire incontro anche alle esigenze dei titolari delle attività commericali, frequente anche da molti turisti, soprattutto d’estate. I divieti sono ancora validi, ma con qualche modifica.