CERVETERI - Hanno prima rubato un'auto, una Fiat 500 L in una via limitrofa e poi l'hanno usata come testa d'ariete per sfondare la saracinesca e la vetrina della farmacia "Morabito" di via Mario Pelagalli. I balordi, dovrebbero essere in totale tre, hanno agito in piena notte, rompendo il silenzio e il sonno dei residenti della zona che pensando a una esplosione sono scesi in strada per cercare di capire che cosa fosse accaduto. E qui la scoperta. I ladri avevano messo a segno il colpo. Hanno preso la rincorsa con l'auto, danneggiando anche parte del marciapiede posizionato sul lato opposto della strada e hanno fatto irruzione all'interno della farmacia sradicando le due casse con all'interno il denaro. A mancare, secondo una prima stima, 20 mila euro. Tutto è successo in una manciata di minuti, nemmeno due, come spiegato dal titolare dell'attività, Giuseppe Curcio che parla di «un duro colpo». «Non ci aspettavamo una cosa simile».

Oltre all'ammanco sono ingenti i danni causati alla struttura. Sul fatto ora stanno indagando i carabinieri della stazione locale di Cerveteri coadiuvati dalla compagnia di Civitavecchia. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza della farmacia e i filmati delle telecamere posizionate all'ingresso del comune etrusco.

