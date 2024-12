I carabinieri di Gradoli hanno denunciato una coppia residente in una cittadina in provincia di Roma con l’accusa di furto, ricettazione e violazione di domicilio in concorso. I due si sono introdotti in una roulotte, in sosta all’interno di un campeggio e, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno asportato materiale di consumo per un valore complessivo di circa mille euro. I militari hanno raccolto le testimonianze di altri ospiti del campeggio che hanno consentito di indirizzare le indagini su un 32enne e sulla compagna 40enne, originari di Palestrina, ospiti per pochissimi giorni dello stesso campeggio. I carabinieri hanno bloccato la coppia mentre si apprestava a lasciare il campeggio. Nel corso del controllo, a bordo della loro autovettura, è stata rinvenuta parte della refurtiva e, a sorpresa, due sedie da campeggio. Quest’ultimo ritrovamento ha svelato un particolare inaspettato: le sedie erano state rubate alla stessa vittima, sempre nello stesso campeggio, la scorsa estate.