Entra nella residenza estiva di una coppia di Roma per rubare e tra la refurtiva finiscono anche due quadri, dipinti dalla madre dei proprietari deceduta “dall’inestimabile valore affettivo” come lo definiscono i carabinieri di Barbarano Romano che poi li hanno recuperati.

Singolare la modalità con cui i militari sono arrivati ai dipinti.

L’attività di indagine è nata in seguito al rinvenimento di una autovettura incidentata abbandonata a bordo della strada alcuni giorni fa, con al suo interno alcuni quadri. I militari, appurata l’assenza di feriti, si sono prodigati per individuare gli eventuali proprietari e raccogliere informazioni su possibili furti avvenuti in zona.

Lo stesso giorno, una pattuglia aveva poi controllato un 30enne straniero nei pressi alcune abitazioni fuori paese che, senza fornire giustificazioni, portava con sé un coltello e, per questo, era stato denunciato per violazione della legge in materia di armi.

Dalle visioni delle immagini della videosorveglianza anche di un comune limitrofo, i carabinieri hanno ricostruito i transiti dell’autovettura rinvenuta incidentata con a bordo l’uomo già controllato.

Quando poi in caserma si è presentata una coppia, residente a Roma, per denunciare un furto nella loro abitazione estiva di Barbarano Romano, con l’ammanco di suppellettili e alcuni quadri, un ricordo unico e prezioso del genitore, a quel punto tutta la vicenda è apparsa più chiara.

Il ladro, verosimilmente, dopo il furto, forse per la fretta di allontanarsi è finito fuori strada abbandonando la macchina con i quadri: i militari hanno così restituito il tutto ai legittimi proprietari. Il valore della refurtiva ammonta a circa 1000 euro.

Il ladro è stato denunciato per ricettazione.