LADISPOLI - Era alla sua postazione di lavoro, all'interno dell'agenzia immobiliare quando in pochissimi istanti le hanno portato via la borsa. Protagonista della vicenda una impiegata dell'agenzia immobiliare Donini di Ladispoli. Poco prima all'interno dell'ufficio era entrato un giovane di colore che probabilmente approfittando di un momento di distrazione si è appropriato della borsa. Grazie alla descrizione del ladro, gli agenti del commissariato di Ladispoli hanno perlustrato la zona riuscendo a individuare il giovane a via Fiume. Si tratta di un 24enne gambiano. Durante i controlli il ragazzo è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata subito restituita alla legittima proprietaria. Il 24enne è stato denunciato in stato di libertà, condotto all'ufficio immigrazione, con richiesta di divieto di ritorno a Ladispoli.