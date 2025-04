Rsu scuola, lo Snals Confsal mette la freccia ed è il primo sindacato della Tuscia. Storico risultato per il sindacato autonomo della scuola guidato da Brunella Marconi che, con 1.832 preferenze pari al 33% del totale dei voti espressi, sorpassa La Uil scuola e si impone nelle Rappresentanze sindacali unitarie 2025 avendo ora 50 rappresentanti e almeno uno in ciascuno dei 43 istituti della provincia di Viterbo. La Uil scuola ha invece ottenuto 1.709 voti pari a 43 seggi. Segue la Cisl con 1.329 voti per 39 rappresentanti; quindi la Cgil con 707 voti e 15 seggi. Le altre sigle hanno ottenuto 17 voti e nessun seggio. La tornata elettorale del mondo scolastico viterbese è stata contrassegnata da un botta e risposta a distanza tra la segretaria Uil scuola Silvia Somigli e l’omologa Brunella Marconi dello Snals Confsal per il comunicato della Uil scuola in cui si parlava del primo posto di quest’ultimo «tra i sindacati confederali». Pronta la risposta dello Snals che ha definito «vittoria di Pirro» quella dello Uil scuola che si era dimenticato di citare il primo posto dello Snals. Nella controrisposta della Uil scuola si è fatto riferimento al radicamento nazionale che lo Snals non avrebbe. Toni accesi, evidentemente, per un risultato che cambia gli equilibri della rappresentanza sindacale della scuola e fa della Uil, ora, il secondo sindacato dietro lo Snals. Nel 2022 la Uil scuola era risultato primo con 1.627 voti e 46 seggi, seguito dalla Cisl con 1.552 voti e 45 seggi. Lo Snals, allora, fu terzo con 1.385 voti e 43 seggi. La notizia è sicuramente il sindacato autonomo davanti ai confederali ma, quello che conterà, sarà sicuramente l’unità intorno alle problematiche stringenti della scuola che vanno dal rinnovo del contratto collettivo nazionale alla salvaguardia dei posti di lavoro passando per i precari e la fatiscenza e scarsa sicurezza di molti edifici scolastici. «La nostra organizzazione, con il 33 % dei voti e 50 seggi, ha raggiunto un traguardo storico – dice Brunella Marconi, segretario generale Snals scuola Viterbo -, affermandosi quale primo sindacato della scuola per la Provincia di Viterbo e unico sindacato con almeno un Rsu nei 43 istituti di Viterbo e provincia. Un risultato straordinario che premia il lavoro di squadra, l’impegno quotidiano sul territorio, la passione e la competenza di tutti i nostri candidati, che, con dedizione, hanno rappresentato al meglio i valori dello Snals».

«La Uil scuola di Viterbo è il primo sindacato tra i confederali – dice Silvia Somigli, segretario generale della Uil scuola Viterbo -, La Uil scuola ottiene oltre 1750 voti superando ogni aspettativa. Docenti e ata confermano la propria fiducia al sindacato. Un risultato importante che premia il lavoro fatto in questi anni, sempre al servizio del mondo della scuola. Un risultato che consolida il nostro sindacato in tutte le scuole. Ringrazio tutti i docenti, tutti gli Ata, tutti i nostri iscritti, tutti i nostri candidati e tutto lo staff tecnico e politico sindacale della Uil scuola per questo straordinario risultato, per l’impegno e la passione che hanno caratterizzato anche questa campagna elettorale. A dimostrazione che a contare, sia nelle elezioni sia nella vita quotidiana della scuola, è l’organizzazione. Continueremo ad impegnarci come abbiamo sempre fatto. Al servizio dei lavoratori e per costruire insieme una scuola migliore per tutti».