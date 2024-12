CERVETERI - Niente da fare. Nonostante gli aggiustamenti effettuati a suo tempo al termine dell’opera, le rotatorie del lungomare dei Navigatori Etruschi restano comunque inaccessibili a mezzi grandi come gli autobus. E così un pullman è rimasto bloccato proprio mentre cercava di superare l’ostacolo. Una grande fatica per il conducente del bus che ha dovuto effettuare non poche manovre.

Un caso, quello di Campo di Mare, non isolato. A Cerveteri a creare disagi era stata e lo è ancora la nuova rotatoria tra via Chirieletti e via Settevene Palo.

Altri disagi erano stati creati in piazza Aldo Moro dove nelle settimane scorse erano stati effettuati dei lavori per la nuova viabilità. Anche qui alcuni coni posizionati lungo la carreggiata avevano fatto faticare e non poco l’autista di un bus rimasto incastrato. «Non c'è niente da fare - commenta l’ex consigliere Belardinelli - in 12 anni non sono riusciti a fare niente e quel poco che hanno fatto lo hanno pure sbagliato».