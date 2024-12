BASSANO ROMANO - Domenica prossima alle ore 16, presso il centro anziani “San Gratiliano” di Bassano Romano, Tiziana Balestro e Chiara Vincenti presenteranno l’evento “Rosse solo per amore” in cui verrà trattato il tema della violenza di genere per far riflettere e discutere sull’argomento. Le due relatrici saranno presenti anche come autrici dei testi in collaborazione con altri autori/autrici del posto. Interverrà il sindaco di Bassano Romano Emanuele Maggi.

La giornata proseguirà con degli interventi musicali sul tema grazie a Rosa Murgia e Alessandro Massa nonché a livello legale con l’avvocatessa Emanuela Anselmi.

