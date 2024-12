BASSANO IN TEVERINA - Un centro che è un vero e proprio punto di riferimento per tutta la comunità cittadina. È il centro anziani “Agorà”, una delle realtà sociali più importanti del paese che da anni si occupa della popolazione più adulta organizzando per quest’ultima tantissime attività. «In questi anni, come amministrazione comunale, abbiamo collaborato a tantissime iniziative – sempre ben riuscite – con il centro anziani “Agorà”. Ecco perché - dice il sindaco Alessandro Romoli - rivolgo un grandissimo ringraziamento alla presidente del centro, Iole Beranzoni, e a tutto il direttivo per lo splendido lavoro svolto. Incontri conviviali, soggiorni estivi fuoriporta, gite alle terme. Sono solo alcune delle iniziative – sempre molto partecipate – curate e organizzate dal centro “Agorà”. Siamo dunque fortunati ad avere una realtà come questa che si occupa del benessere psicofisico della popolazione più anziana del paese, che rappresenta un’inestimabile risorsa per tutta la cittadinanza grazie all’esperienza, alla storia e alle tradizioni che conserva». «L’amministrazione comunalesupporterà sempre le iniziative del centro anziani “Agorà”. Da parte nostra ci sarà massima collaborazione», conclude il primo cittadino.