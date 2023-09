ROMA - Orrore a Tor Cervara, nella periferia est di Roma, dove il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi da una volante della Polizia di Stato dentro un carrello, in via Raffaele Costi. Il corpo, di una persona di colore, presentava alcuni fori compatibili con colpi di pistola.

La macabra scoperta è stava fatta davanti lo stabile occupato da cittadini africani sgomberato e poi rioccupato qualche anno fa. Nella campagna, poco distante da dove la polizia ha trovato il cadavere, è attiva da qualche anno una piazza di spaccio di eroina gestita dalla criminalità straniera frequentata quotidianamente da centinaia di tossicodipendenti.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura, coordinati dalla Procura di Roma.

Quanto avvenuto a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche lei in un carrello, due mesi fa a Primavalle, sempre nella Capitale.

Era il pomeriggio del 28 giugno quando, in via Stefano Borgia, il corpo senza vita della ragazza è stato scoperto all’interno di un carrello della spesa accanto ai cassonetti. La macabra scoperta all’epoca fu dopo la chiamata alle forze dell’ordine di un passante che aveva raccontato di aver visto un ragazzo trascinare un carrello dal quale gocciolava sangue. Dalle indagini è emerso che la ragazza è stata colpita da diverse coltellate e per l’omicidio è stato arrestato un 17enne cingalese che conosceva la vittima. Ora un altro omicidio sconvolge la Capitale. Una città che negli ultimi tempi rimbalza sempre di più sulle pagine della cronaca nera per episodi di violenza e sangue.