CERVETERI – Non accennano a placarsi le proteste per gli ormai immancabili roghi tossici notturni. Esalazioni che continuano a dar parecchio fastidio a chi vive a Cerenova e Campo di Mare ed è ormai da settimana che il fenomeno non accenna a diminuire. Tanto che alcuni residenti hanno dato vita ad una sorta di petizione popolare. «Chiunque sia coinvolto può firmare al mercato, c’è un banco con dei ragazzi con la maglietta rossa – segnala il signor Leone -, più firme raggiungeremo e meglio sarà, così poi invieremo una pec al Comune mettendo in copia consiglieri e polizia locale». I miasmi sono insopportabili in alcuni giorni, a seconda del vento che tira. «Stasera di nuovo puzza di bruciato – segnala anche Fabrizio - ma possibile che le istituzioni comunali non riescono a trovare da dove proviene questo odore fortissimo? Forse non vogliono trovarlo! Non è possibile andare avanti così». Una polemica tira l’altra. «Gentile sindaca – scrive pubblicamente una residente sul gruppo Facebook del comitato di zona di Cerenova-Campo di Mare -, come già fatto presente più volte, desidero nuovamente portare alla sua attenzione un problema che continua a rendere difficile la nostra vita quotidiana: l'odore insopportabile che si diffonde nell'aria. La situazione è diventata davvero insostenibile al punto che a volte riesce difficile anche respirare. Il protrarsi di questa condizione senza interventi risolutivi ci fa sentire a noi cittadini trascurati se non dimenticati. A Marina di Cerveteri deve essere restituita la qualità della vita che ci meritiamo». Nei giorni scorsi il presidente del comitato Enzo Musard ne ha parlato con la stessa Gubetti nell’ambito dell’incontro pubblico per la sanità. «Speriamo che le indagini vengano svolte di notte quando il problema si presenta con maggiore intensità, se indagano di giorno continueranno a dirci che non rilevano nulla di anormale», è la richiesta di Daniela.

