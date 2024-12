TOLFA - Grandissimo successo a Tolfa per "Rocca in cantina 2024": tutto il paese si è mobilitato per collaborare con il Rione Rocca per promuovere Tolfa e la Tolfetanità.

Si è concluso sabato notte la due giorni di festa biancorossa con grande successo. Soddisfatta la presidente Veronica Vannicola per i risultati raggiunti per tutte le iniziative messe in campo dal Rione:

“Tutta Tolfa si è messa in movimento.

Doveroso è ringraziare gli Sponsor che hanno creduto in Noi: Bar “La Rocca”, Ottava Goccia Country House, Casale dell’Acqua Bianca, Norcineria F.lli Orchi, Ristorante “La Loggetta”, Pizzeria 50Special, MG Residence Tolfa, Agenzia Funebre Angelo Bonini, Bar Blue Moon Cafè, Conad City Tolfa, Gommista F.lli Spanò, Q8 Tolfa, Wine Bar Bianco &Rosso. A cui aggiungere i 49 colleghi commercianti, che ci hanno inondato di doni per realizzare la Riffa. Rocca in Cantina è iniziata qualche mese fa, tra l’incertezza di un’epoca strana, dove pure mettere in piedi una sagra semplice inizia a diventare difficile. Ad ogni nostro passo ben ponderato, l’unica esclamazione che ci ha sempre accompagnati è stata “ma certo che vi aiutiamo” e così siamo partiti per questo viaggio”.

L’edizione 2024 ha avuto tante collaborazioni di realtà tolfetane.

Emozionante l’esibizione di apertura, con lo spettacolo ‘Na Cazzola tra No’ a cura della Compagnia Teatrale “Il Barsolo” diretto dalla regista Simona De Paolis. La Tolfa di una volta raccontata attraverso gli attori con lo storico locale Giovanni Padroni. 30 Anni di successi per la Compagnia, che il sindaco Stefania Bentivoglio a voluto elogiare con un riconoscimento a fine esibizione.

Il Rione Rocca è stato inondato da bambini ed adolescenti, sotto gli occhi stupiti degli abitanti nel vedere così tanta gioventù partecipare alle iniziative realizzate per loro. La prima edizione dell’Escape City è stata un successone, il poeta Luca Paradisi attraverso la poesia in dialetto ha fatto scoprire tutti i luoghi biancorossi e coinvolto genitori e nonni nel capire gli indovinelli ed enigmi.

Divertimento puro invece per i bambini nel disegnare la Rocca attraverso il gioco con l’artista locale Simona Sestili, per poi ritrovare i propri disegni attaccati sui fili da stendere lungo la via della festa. Per poi costruire l’aquilone come si faceva nel passato, usando materiale semplice. Sold Out per il Tour Centro Storico gratuito con l'Archeologo Giordano Iacomelli, direttore del museo di Tolfa. Un tour raro, dove il Rione Rocca ha permesso di visitare due siti in modo straordinario. Il primo sito aperto per l’occasione è stato il “Catafonno” di Sant’Egidio. Una collaborazione tra il Rione e il parroco don Martin con l’aiuto del responsabile Mauro Cascianelli. I visitatori hanno potuto, quindi, ammirare la catacomba che ha ospitato il gruppo scout negli anni 20, contrastato dalle leggi fasciste. Sui muri i dipinti di quegli anni ancora ben conservati. Il secondo sito, l’apertura straordinaria della Torre dell’orologio incastonato nell’antiche mura, grazie all’amministrazione comunale, dove poter ammirare il vecchio meccanismo di funzionamento. Due giorni dove il buon cibo accompagnato dal vino maremmano sono stati protagonisti ne “Le Fraschette”, le antiche cantine rionali messe a disposizione dagli abitanti del centro storico. L’acquacotta, zuppetta di lumache, tagliere di salumi locali, cartoccio di fritti, ciambelline al vino e le frittelle di San Giuseppe hanno deliziato i palati, tanti i complimenti ricevuti.

Conclude la presidente Veronica Vannicola: “Rocca in Cantina non avrebbe senso senza le sue Protagoniste “Le Fraschette”. Un grazie di cuore a tutte le famiglie che ogni anno ci confermano fiducia, aprendoci le porte delle loro Cantine rionali. Ai nuovi ingressi, che per la prima volta ci hanno affidato le chiavi in mano. A Mauro Cascianelli, don Martin, Fabio Di Silvestro, Angelo Volpi, Carlo Mazzalupi, Italo Ciambella, Franco Fochetti, Aldo Borghini, Zi Checco, Luciano Ciambella, Rione Poggiarello, Banda Giuseppe Verdi i nostri punti di riferimento perché tutto andasse per il meglio. A Daniela Cedrani, Maria Giulia Gari, Daniela Rovati, Teresa Pierini, Roberto Calì, Simona Sestili, Giulia Vasta, Rossana De Felici, Rosa Della Chiesa, Silvia Di Silvestro, Gina Ceccarelli, Cassandra Orchi, Egidio Verdirosi, Marika Compagnucci, Valerio Agostini, Compagnia Teatrale Il Barsolo, Agnese Morra ACOUSTIC per aver portato tra noi la loro bravura, il talento di saper fare come si faceva una volta e la semplicità fatta a persona. Profonda riconoscenza al poeta Luca Paradisi, allo storico Giovanni Padroni, alla regista Simona De Paolis, al direttore del museo Giordano Iacomelli per aver abbracciato i nostri progetti nel voler valorizzare Tolfa facendo conoscere il suo potenziale, forse a volte troppo scontato. È stato un onore imparare dal vostro modo di fare, così diverso ma unico e con lo stesso medesimo fine. Alla "883 Tribute Band" i cui componenti hanno vissuto per due mesi a stretto contatto con noi. Non disdicendo mai ad ogni singola problematica che si è presentata lungo il percorso. Avrebbero potuto prendere una commissione più semplice, invece insieme a noi sono arrivati sul Palco. Per Egidio Virgili Black Service ed i sui collaboratori Massimo e Stefano, i ringraziamenti non saranno mai abbastanza. Dobbiamo sentirci tanto fortunati ad averli a Tolfa. Professionalmente impeccabili ma umanamente esempio. Noi ce l’abbiamo messa tutta! Speriamo di essere stati all’altezza della fiducia che avete riposto in Noi”. Ora è tempo per il Rione Rocca di ricaricare le energie per il prossimo appuntamento con la Squadra Equestre al 34° Torneo dei Butteri Rionale, domenica 28 luglio 2024 al Polo Fieristico “La Nocchia” dalle ore 18.

