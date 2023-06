Per la rissa sfiorata domenica sera a San Faustino arrivano i primi provvedimenti. Il questore, Fausto Vinci, ha sospeso la licenza per 15 giorni al locale di via Signorelli, il cui avventore è stato poi arrestato dai carabinieri. Si tratta di un nigeriano di 30 anni che domenica sera si è scagliato contro uno dei carabinieri intervenuti per sedare un’animata discussione in atto tra diversi stranieri e alcuni residenti. L’uomo è stati poi arrestato dai carabinieri per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A seguito della minuziosa istruttoria preparata dal personale della polizia amministrativa, diretta da Antonio Consoli, il questore ha emesso il provvedimento di sospensione per la durata di 15 giorni della licenza comunale per la gestione della somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio in questione gestito da un cittadino nigeriano. Inoltre nei confronti dell’aggressore, un 30enne di nazionalità nigeriana gravato da diversi precedenti di polizia, è stata applicata dallo stesso questore la misura di prevenzione dell’avviso orale al termine del procedimento redatto dalla polizia anticrimine, diretta da Amelia Priaro, che sta valutando anche l’adozione di altri provvedimenti amministrativi a carico dello straniero. Nelle prossime settimane, a seguito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, verranno ulteriormente intensificati i dispositivi di controllo del territorio della polizia di Stato nella zona di San Faustino e nelle altre aree del centro storico cittadino finalizzate a prevenire il compimento di illegalità e a favorire la sicurezza di residenti e turisti.