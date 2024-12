FIUMICINO - Gli interventi di selvicoltura finalizzati a ridurre il rischio d’incendio con riferimento alle aree boscate di proprietà del Comune di Fiumicino, in programma dal 12 al 14 giugno, prevedono specifiche operazioni di taglio/triturazione/cippatura di vegetazione erbacea ed arbustiva, oltre all’innalzamento della chioma di tutte le piante legnose fino a 5 metri di altezza (rami secchi e vivi), onde ridurre il livello di combustibilità della massa vegetale capace di propagare in senso orizzontale o verticale un eventuale incendio. Data la portata e le modalità esecutive delle operazioni, si rende necessario istituire il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei parcheggi e nei tratti di carreggiata interessati dai lavori, onde evitare danneggiamenti dei veicoli. I lavori inizieranno il giorno 12.06.2024 fino al giorno 14.06.2024 e comunque fino a fine lavori e verranno eseguiti dalle 07:30 alle16:00 nelle seguenti vie: via Castellammare, dall’intersezione con via della Pineta di Fregene (semaforo) fino all’intersezione con via Rapallo; via Rapallo; via Portovenere, su entrambe le carreggiate, dall’intersezione con via Rapallo fino all’intersezione con via della Pineta di Fregene; via Paraggi, dall’intersezione con via Portovenere fino all’altezza civico 14; via della Pineta di Fregene, su entrambe le carreggiate, dall’intersezione con via Castellammare / Via Sestri Levante fino all’altezza del civico 76 (ingresso carrabile Poliambulatorio di Fregene, ASL Roma 3); via Porto Azzurro, tratto fronte Poliambulatorio di Fregene, ASL Roma 3; via Maiori, dall’intersezione con via Porto Azzurro fino all’intersezione con via Sestri Levante; via Sestri Levante, dall’intersezione con via Maiori fino all’intersezione con via della Pineta di Fregene. Si rende pertanto necessario istituire la seguente disciplina di traffico provvisoria: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui parcheggi e sui tratti di carreggiata interessati dagli interventi, come elenco sopracitato, con interdizione dell’uso dei marciapiedi e delle piste ciclabili adiacenti le fasce di pertinenza stradale interessate.