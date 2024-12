CIVITAVECCHIA – A pochissimi giorni dalla segnalazione per una vera e propria discarica a cielo aperto in via di Torrevaldaliga Sud, Civitavecchia 2000 ringrazia il sindaco Marco Piendibene e l’assessore Stefano Giannini per il tempestivo intervento di pulizia.

«La loro pronta risposta alle nostre segnalazioni - spiega il presidente Alessandro Scotto – è stata un segnale importante di attenzione verso le esigenze dei cittadini e un passo concreto verso il miglioramento della qualità della vita nella nostra comunità. Tuttavia, il problema dell'abbandono illegale dei rifiuti in questa zona rimane un'emergenza che richiede un'azione strutturale e duratura. Pur apprezzando l'impegno profuso per la pulizia, riteniamo fondamentale investire in un sistema di videosorveglianza per scoraggiare i comportamenti incivili e individuare i responsabili. Un impianto di telecamere, oltre a fungere da deterrente, permetterebbe alle autorità di intervenire in modo più efficace, sanzionando i trasgressori e prevenendo il ripetersi di simili episodi. Invitiamo pertanto l'Amministrazione Comunale – ha concluso Scotto - a proseguire con determinazione su questa strada, garantendo così un futuro più pulito e vivibile per tutti i cittadini di Civitavecchia».