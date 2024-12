MONTALTO DI CASTRO - Nell’ottica di una più ampia riqualificazione e per dare così un nuovo volto allo stadio comunale Martelli di Montalto di Castro, sulla base delle disponibilità economiche, l’amministrazione comunale ha concluso in questi giorni dei lavori urgenti di manutenzione per ripristinare lo stato dei luoghi degli spogliatoi dell’impianto sportivo. Un lavoro che ha interessato il rifacimento del massetto e della guaina sul tetto della struttura così da evitare le continue infiltrazioni di acqua che stavano gravando gli interni degli spogliatoi. L’intervento ha inoltre interessato la sostituzione della pompa della vasca di drenaggio del campo da gioco e il quadro elettrico dell’impianto di irrigazione.

«Si tratta - spiega la sindaca Emanuela Socciarelli - di un primo intervento necessario per garantire l'ospitalità e la sicurezza di chi usufruisce dell'impianto sportivo.

Nella disponibilità economica e finanziaria dell'ente, e con il supporto di possibili bandi regionali o del Piano nazionale di ripresa e resilienza, intendiamo realizzare ulteriori interventi per offrire ai nostri cittadini e ai nostri ospiti una struttura all'altezza delle loro aspettative e delle loro passioni».

