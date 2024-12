TOLFA - "Il gruppo coeso, l'impegno di tutti, l'amore per Tolfa e le sue tradizioni e la voglia di far bene: questi sono gli elementi che caratterizzano il nostro Rione Rocca e pian piano i risultati stanno arrivando". Ad esprimersi così la fortissima e attivissima presidente del Rione Rocca, Veronica Vannicola, una giovane presidente che non ha avito paura di mettersi al comando e di lavorare fianco a fianco con tutti i membri del Rione. Dopo l'ottimo esito della Sagra "Rocca in cantina" e dopo il buon risultato ottenuto al Torneo Regionale dei Butteri, i biancorossi della Rocca domenica mattina hanno trionfato nel Drappo dei Rioni dimostrando grandi capacità in quella che è una delle prove di abilità per eccellenza,ossia la presa degli anelli. Domenica mattina, infatti, a partire dalle ore 10 si è svolta a Tolfa la sesta edizione del Drappo dei Rioni promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con i Cavalieti Tolfa che hanno anche provveduto a svolgere il compito di giudici. La presidente dei Cavalieri Tolfa, Elisabetta Marini, orgogliosamente sottolinea che la competizione "è andata bene ed è stata seguita da tante persone". Tutto questo lo si deve alla buona sinergia fra l'amministrazione comunale, i Cavalieri Tolfa e i tantissimi volontari. I cavalieri hanno corso lungo la pista interrata su viale d'Italia per prendere gli anelli. A sfidarsi I sette Rioni di Tolfa e la migliore squadra è stata quella della Rocca. La sfilata è iniziata alle ore 10 per le via del paese dove hanno sfilato i 42 partecipanti (6 per ogni Rione. Ad aprire la sfilata è stato il gruppo degli sbandieratori di Tolfa. "Nonostante il tempo minacciasse pioggia siamo riusciti a svolgere la competizione e a chiudere presto: alle ore 12,30, infatti, abbiamo concluso e decretato i vincitori - spiega la presidente dei Cavalieri Tolfa, Elisabetta Marini - il migliore in assoluto dei 42 partecipanti è stato Andrea Ortenzi, cavaliere proveniente da Tarquinia". Questo bravissimo cavaliere è stato premiato dalla mascotte dell'ASD Cavalieri di Tolfa, Carlotta Gobbi. Gobbi Carlotta. Alla fine della competizione a vincere è stato il Rione Rocca e il team biancorosso insieme alla loro raggiante presidente Veronica Vannicola sono stati premiati dalla sindaca Stefania Bentivoglio. Al Tione Rocca è andato il bellissimo Drappo dipinto dalla pittrice Silvia di Silvestro. Al secondo posto ha chiuso il Rione Lizzera; terzo posto, infine, per il Rione Casalaccio a premiare Lizzera e Casalaccio è stato il presidente della Pro Loco, Felice Tidei. Da rilevare che proprio la Proloco ha offerto sia il Drappo che le Coppe per il secondo e terzo posto.

Al settimo cielo la presidente Veronica Vannicola che commenta: "Il Rione Rocca è formato da un gruppo di persone ben affiatato che lavora da tanti anni fianco a fianco e questa è la nostra forza. Domenica è stata una grande ed emozionante vittoria, non solo perché è arrivata dopo qualche anno, ma soprattutto perché questi ragazzi, ormai cavalieri per il Rione da diversi anni, hanno lavorato sodo per preparare gli eventi a cui avrebbero partecipato. Noi abbiamo creduto in loro aspettando che, l'impegno e la tenacia, dessero i frutti sperati. Già nel torneo avevamo avuto segnali positivi, ma domenica abbiamo avuto conferma di aver riposto bene la nostra fiducia. Per questo il Rione li ringrazia e dedica a loro questa vittoria. I nomi dei cavalieri che domenica hanno vinto per noi sono stati: Luca Verbo, Andrea Fracassa, Christian Carloni, Giordano Riganelli, Aldo di Giacinti, Fabio Bonaposta. Domenica era assente Riccardo Fracassa, un elemento importante della nostra squadra".

