La Cisl Fp primo sindacato provinciale al rinnovo delle Rsu. I numeri danno ragione al sindacato della reggente Stefania Gunnella e della confermata segretaria generale Elisa Durantini.

La Cisl Fp prevale in tutte le amministrazioni pubbliche con numeri significativi alla Asl di Viterbo in cui si impone con 644 preferenze (10 rappresentanti) staccando la Fials che prende 548 voti (8 rappresentanti), quindi la Fpl Uil a 454 consensi e la Fp Cgil a 426 voti (entrambi a 7 rappresentanti). Seguono la Nursing Up, molto lontana, con 37 voti e 1 seggio. Gli altri sindacati non ottengono propri rappresentanti alle Rsu. Al Comune di Viterbo, invece, è stato testa a testa tra Cisl e Uil: è prevalsa la Cisl con 85 preferenze rispetto alle 84 della Uil. Dietro la Cgil a 58. Le altre sigle hanno ottenuto, nel complesso, 67 voti. In Provincia ancora successo per la Fp Cisl che prevale con 53 consensi dietro ancora alla Uil con 43. La Cgil si ferma a 9 voti e. tutte le altre sigle, hanno ottenuto 37 voti. La musica non cambia all’Agenzia delle entrate con la Cisl prima ottenendo 35 voti, ancora la Uil seconda con 22 preferenze e la Cgil si ferma a 7 consensi: tutte le altre sigle sindacali hanno ottenuto 68 voti.

Gli altri voti ufficiali riguardano, infine, l’Università della Tuscia con la Fsur Cisl ancora nettamente vincente con 111 voti davanti, neanche a dirlo, alla Uil che ottiene 79 preferenze e la Cgil con 21 consensi. Le altre sigle, insieme, ottengono 63 voti. I dati del comparto scuola, invece, mentre si scrive sono ancora in corso di elaborazione.

«Siamo tornati a numeri molto importanti – dice la segretaria generale della Cisl Elisa Durantini – e siamo soddisfatti, pur non avendo i dati definitivi, per la scuola perché usciamo da un periodo molto impegnativo. Un ottimo lavoro di squadra, sono numeri che ci confortano perché dimostrano che, lavorando su territorio con un lavoro capillare di prossimità, ascoltando i colleghi e dando loro risposte competenti e puntuali, riusciamo a fare grandi risultati».

«La Uil Fpl di Viterbo aumenta le preferenze nella Asl e in tutte le autonomie locali – fa eco Maurizio Bizzoni, segretario generale della Uil Fpl -. Abbiamo ottenuto nelle Rsu 2025 un ottimo risultato dovuto a una grande partecipazione di tante lavoratrici e lavoratori che hanno creduto nei nostri programmi, così come alla rivendicazione di una retribuzione per una migliore qualità di vita. Rispetto alle passate elezioni Rsu 2022 abbiamo ottenuto un netto incremento dei rappresentanti, 10 Rsu in più, tra enti locali e sanità. La nostra organizzazione ha sempre lavorato con dedizione e impegno a fianco dei lavoratori mettendo al centro l’azione sindacale sui tavoli di contrattazione e sulla gratificazione professionale e retributiva».

«Grande crescita da parte della Fp Cgil Sanità - commentano dalla Camera del lavoro di Viterbo - che raccoglie 123 voti in più rispetto alle Rsu 2022. Oltre il 40% in più nel 2025 rispetto alla tornata 2022 e, passa infatti dai 303 voti raccolti nella scorsa tornata ai 426 ottenuti al termine dello scrutinio, così come i seggi in RSU passano da 5 a 7, il più grande balzo in avanti di tutti».

Stefania Gunnella della Fp Cisl commenta dicendo che «la nostra forza si fonda sulla partecipazione attiva degli iscritti alla vita sindacale nonché di tutto il personale nei posti di lavoro. Come Cisl Fp abbiamo scommesso su un legame più stretto tra organizzazione e lavoratori, tramite un dialogo costante, attraverso momenti di confronto, assemblee e iniziative di coinvolgimento».

«Ancora un grande risultato della Fials – commentano i vertici del sindacato autonomo della sanità - che bissa il successo ottenuto nel 2022 all’ospedale S. Rosa e mantiene saldamente il primo posto nella rappresentanza dei lavoratori all’ospedale di Viterbo. Esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dagli scrutatori e dalla commissione elettorale ed un particolare ringraziamento, a tutti i lavoratori del comparto sanitario dipendenti della Asl Viterbo, che ci hanno rinnovato la fiducia e che dimostrano quotidianamente con impegno e sacrificio la loro professionalità e grande senso di responsabilità, verso tutti i cittadini bisognosi di cure, nonostante le note difficoltà della sanità pubblica».